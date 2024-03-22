Ильиченко Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения23.08.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1916 ст.
МК Вознесенской церкви с. Семилужное Ф.527 Оп.1 Д.500 с.308об крещение 28.8.1916 г
Крещение
28.08.1916 ст.
Семилужки, Томский муниципальный район, Томская область
восприемники Исидор Варлаамов Ильиченко девица Иванова Александра […]
Смерть
Неизвестно