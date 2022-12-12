Никишин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1868
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1869
Сын: Никишин Варфоломей Иванович
Мать ребёнка: Никишина Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
До 1889
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 15.05.1894 и 15.05.1895
Дочь: Пономарёва Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно