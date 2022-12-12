Никишин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишин Иван Николаевич

Никишин Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Никишин Ларион Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1869

Сын: Никишин Варфоломей Иванович

Мать ребёнка: Никишина Степанида Дмитриевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Никишин Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 15.05.1894 и 15.05.1895

Дочь: Пономарёва Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Степанида Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close