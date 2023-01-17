Никишин Варфоломей Иванович
Место рождения
Дата рождения23.06.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1869
Крещение
27.06.1869
Священник - Александр Дорошин Дьячок - Константин Дорошин.
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Ирина Варфоломеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.01.1907
Сын: Никишин Яков Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 07.08.1908
Сын: Никишин Николай Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Татьяна Варфоломеевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно