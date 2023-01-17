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Никишин Варфоломей Иванович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.06.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1869

Отец: Никишин Иван Николаевич

Мать: Никишина Степанида Дмитриевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
27.06.1869
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник - Александр Дорошин Дьячок - Константин Дорошин.
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Ирина Варфоломеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1907

Сын: Никишин Яков Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 07.08.1908

Сын: Никишин Николай Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Татьяна Варфоломеевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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