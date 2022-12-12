Никишин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: Никишин Иван Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 04.02.1894 и 04.02.1895

Дочь: Горшкова Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Конфирмация (миропомазание)
29.03.1908
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Из раскола московской секты
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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