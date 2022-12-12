Никишин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: Никишин Иван Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 04.02.1894 и 04.02.1895
Дочь: Горшкова Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Конфирмация (миропомазание)
29.03.1908
Из раскола московской секты
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно