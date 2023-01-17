Горшкова (Никишина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Никишина) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 04.02.1894 и 04.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 04.02.1894 и 04.02.1895

Отец: Никишин Михаил Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1913

Муж: Горшков Афанасий Осипович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 бр (18 л 8 мес) Невеста - 1 бр (18 л)
Рождение ребёнка
28.12.1913

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Горшков Афанасий Осипович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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