Горшкова (Никишина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 04.02.1894 и 04.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 04.02.1894 и 04.02.1895
Отец: Никишин Михаил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1913
Жених - 1 бр (18 л 8 мес) Невеста - 1 бр (18 л)
Рождение ребёнка
28.12.1913
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Горшков Афанасий Осипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно