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Воробьевъ Антипъ

Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Воробьевъ Алексей

Мать: Воробьева Авдотья Максимова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Орина Алексеева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Воробьевъ Осипъ

Мать ребёнка: Воробьева Орина Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Воробьева) Устинья

Мать ребёнка: Воробьева Орина Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Воробьевъ Емельянъ

Мать ребёнка: Воробьева Орина Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Воробьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Воробьева Орина Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Воробьевъ Павелъ

Мать ребёнка: Воробьева Орина Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Воробьевъ Игнатий

Мать ребёнка: Воробьева Орина Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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