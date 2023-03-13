Воробьевъ Антипъ
Место рождения
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Воробьевъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Сын: Воробьевъ Осипъ
Мать ребёнка: Воробьева Орина Алексеева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Воробьева) Устинья
Мать ребёнка: Воробьева Орина Алексеева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Воробьевъ Емельянъ
Мать ребёнка: Воробьева Орина Алексеева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Воробьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Воробьева Орина Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Воробьевъ Павелъ
Мать ребёнка: Воробьева Орина Алексеева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Воробьевъ Игнатий
Мать ребёнка: Воробьева Орина Алексеева