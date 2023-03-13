Воробьевъ Осипъ
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Воробьевъ Антипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Воробьева) Вера
Мать ребёнка: Воробьева Ненила Васильева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Воробьева) Ульяна
Мать ребёнка: Воробьева (Кулагина) Василиса
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Воробьева) Марья
Мать ребёнка: Воробьева (Кулагина) Василиса