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Воробьевъ Осипъ

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Воробьевъ Антипъ

Мать: Воробьева Орина Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева (Кулагина) Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Ненила Васильева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Воробьева) Вера

Мать ребёнка: Воробьева Ненила Васильева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Воробьева) Ульяна

Мать ребёнка: Воробьева (Кулагина) Василиса

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Воробьева) Марья

Мать ребёнка: Воробьева (Кулагина) Василиса

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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