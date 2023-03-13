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Воробьева Орина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Воробьевъ Осипъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Воробьевъ Емельянъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Воробьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Воробьевъ Павелъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Воробьевъ Игнатий

Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Антипъ

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