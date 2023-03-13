Воробьева Орина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Воробьевъ Осипъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Воробьевъ Емельянъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Воробьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Воробьевъ Павелъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Воробьевъ Игнатий
Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Антипъ