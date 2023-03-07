Воробьевъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Воробьевъ Федотъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Воробьевъ Архипъ
Мать ребёнка: Воробьева Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Воробьевъ Антипъ
Мать ребёнка: Воробьева Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Воробьевъ Прокофий
Мать ребёнка: Воробьева Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Воробьева Авдотья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно