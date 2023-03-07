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Воробьевъ Алексей

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Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1710

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Воробьевъ Федотъ

Мать: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Воробьевъ Архипъ

Мать ребёнка: Воробьева Авдотья Максимова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Воробьевъ Антипъ

Мать ребёнка: Воробьева Авдотья Максимова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Воробьевъ Прокофий

Мать ребёнка: Воробьева Авдотья Максимова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Воробьева Авдотья Максимова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Авдотья Максимова

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