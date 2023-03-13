Воробьевъ Федотъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Воробьевъ Осипъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Воробьевъ Максимъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Воробьевъ Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Воробьевъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана