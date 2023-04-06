Воробьевъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Воробьевъ Федотъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Воробьевъ Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Воробьевъ Клементий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Воробьевъ Дорофей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана