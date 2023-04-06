Воробьевъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьевъ Федоръ

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Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Воробьевъ Федотъ

Мать: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Воробьевъ Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Воробьевъ Клементий

Мать ребёнка: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Воробьевъ Дорофей

Мать ребёнка: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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