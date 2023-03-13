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Воробьевъ Дорофей

Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Воробьевъ Федоръ

Мать: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Ненила Яковлева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Воробьева) Дарья

Мать ребёнка: Воробьева Ненила Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Лбова (Воробьева) Алена

Мать ребёнка: Воробьева Ненила Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Воробьева) Дарья

Мать ребёнка: Воробьева Ненила Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Воробьева) Зиновья

Мать ребёнка: Воробьева Ненила Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Воробьева) Настасья

Мать ребёнка: Воробьева Ненила Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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