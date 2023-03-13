Воробьевъ Дорофей
Место рождения
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Воробьевъ Федоръ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Воробьева) Дарья
Мать ребёнка: Воробьева Ненила Яковлева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Лбова (Воробьева) Алена
Мать ребёнка: Воробьева Ненила Яковлева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Воробьева) Дарья
Мать ребёнка: Воробьева Ненила Яковлева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Воробьева) Зиновья
Мать ребёнка: Воробьева Ненила Яковлева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Воробьева) Настасья
Мать ребёнка: Воробьева Ненила Яковлева