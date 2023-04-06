Воробьевъ Клементий
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Воробьевъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Воробьевъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1762