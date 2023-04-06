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Воробьевъ Клементий

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Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Воробьевъ Федоръ

Мать: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Воробьевъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1762
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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