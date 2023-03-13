Воробьева Авдотья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Авдотья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Алексей

Рождение ребёнка
1735

Сын: Воробьевъ Архипъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Алексей

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Воробьевъ Антипъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Алексей

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Воробьевъ Прокофий

Отец ребёнка: Воробьевъ Алексей

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Воробьева) Федосья

Отец ребёнка: Воробьевъ Алексей

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

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