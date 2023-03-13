Воробьева Авдотья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Алексей
Рождение ребёнка
1735
Сын: Воробьевъ Архипъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Алексей
Рождение ребёнка
1739
Сын: Воробьевъ Антипъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Алексей
Рождение ребёнка
1741
Сын: Воробьевъ Прокофий
Отец ребёнка: Воробьевъ Алексей
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Воробьева) Федосья
Отец ребёнка: Воробьевъ Алексей