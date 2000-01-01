Кокорин Прокоп Сильвестович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения02.07.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1863
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
06.02.1883
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
05.01.1884
Мать ребёнка: Кокорина Наталия Никитина
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно