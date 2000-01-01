Кокорина (Бояринцева) Наталия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорина (Бояринцева) Наталия Никитина

Кокорина (Бояринцева) Наталия Никитина

avatar

Место рождения

д. Иларионовская

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Бояринцев Никита Зотович

Мать: не указана

д. Иларионовская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Кокорин Прокоп Сильвестович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
05.01.1884

Сын: Кокорин Иван Прокопивич

Отец ребёнка: Кокорин Прокоп Сильвестович

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close