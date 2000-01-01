Кокорина (Бояринцева) Наталия Никитина
Место рожденияд. Иларионовская
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Бояринцев Никита Зотович
Мать: не указана
д. Иларионовская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
06.02.1883
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
05.01.1884
Отец ребёнка: Кокорин Прокоп Сильвестович
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно