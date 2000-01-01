Бояринцев Никита Зотович
Место рожденияд. Иларионовская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Иларионовская
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Кокорина Наталия Никитина
Мать ребёнка: не указана
д. Иларионовская
Быстрицкий приход
Место жительства
Неизвестно
д. Иларионовская
Смерть
Неизвестно
д. Иларионовская