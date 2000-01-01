Бояринцев Никита Зотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояринцев Никита Зотович

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Место рождения

д. Иларионовская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Иларионовская
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Кокорина Наталия Никитина

Мать ребёнка: не указана

д. Иларионовская
Быстрицкий приход
Место жительства
Неизвестно
д. Иларионовская
Смерть
Неизвестно
д. Иларионовская
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