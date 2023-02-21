Кокорина (Абдирихина) Афанасия Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Абдирихина) Афанасия Елисеевна

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Место рождения

п. Абдирихинский

Дата рождения

1825

Дата смерти

18.06.1885

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Абдирихин Елисей Гаврилович

Мать: не указана

п. Абдирихинский
Быстрицкий приход
Бракосочетание
05.02.1845

Муж: Кокорин Сильвест Борисович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Кокорин Борис Сильвестович

Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
25.04.1850 ст.

Дочь: Ирина Сильвестровна

Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
05.10.1851

Дочь: Параскева Сильвестровна

Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
02.06.1855

Сын: Кокорин Кирил Сильвестович

Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
16.08.1856

Сын: Кокорин Александр Сильвестович

Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
08.10.1857

Сын: Кокорин Андрей Сильвестович

Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.06.1860

Сын: Кокорин Димет Сильвестович

Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
02.07.1863

Сын: Кокорин Прокоп Сильвестович

Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
18.06.1885
д. Кокорины (Федоровский)
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