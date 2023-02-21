Кокорина (Абдирихина) Афанасия Елисеевна
Место рожденияп. Абдирихинский
Дата рождения1825
Дата смерти18.06.1885
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Абдирихин Елисей Гаврилович
Мать: не указана
п. Абдирихинский
Быстрицкий приход
Бракосочетание
05.02.1845
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Кокорин Борис Сильвестович
Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
25.04.1850 ст.
Дочь: Ирина Сильвестровна
Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
05.10.1851
Дочь: Параскева Сильвестровна
Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
02.06.1855
Сын: Кокорин Кирил Сильвестович
Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
16.08.1856
Сын: Кокорин Александр Сильвестович
Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
08.10.1857
Сын: Кокорин Андрей Сильвестович
Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.06.1860
Сын: Кокорин Димет Сильвестович
Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
02.07.1863
Сын: Кокорин Прокоп Сильвестович
Отец ребёнка: Кокорин Сильвест Борисович
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
18.06.1885
д. Кокорины (Федоровский)