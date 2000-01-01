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Кокорин Борис Сильвестович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Кокорин Сильвест Борисович

Мать: Кокорина Афанасия Елисеевна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
24.10.1883

Сын: Кокорин Арсений Борисович

Мать ребёнка: Кокорина Надежда Георгиевна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина Параскева Борисовна

Мать ребёнка: Кокорина Надежда Георгиевна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Надежда Георгиевна

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
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