Кокорин Борис Сильвестович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
24.10.1883
Сын: Кокорин Арсений Борисович
Мать ребёнка: Кокорина Надежда Георгиевна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина Параскева Борисовна
Мать ребёнка: Кокорина Надежда Георгиевна
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно