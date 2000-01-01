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Кокорин Димет Сильвестович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

01.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1860

Отец: Кокорин Сильвест Борисович

Мать: Кокорина Афанасия Елисеевна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
03.11.1886

Жена: Кокорина Анастасия Алексеевна

д. Кокорины (Федоровский)
1 брак
Рождение ребёнка
14.03.1888

Сын: Кокорин Алексей Диметович

Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Алексеевна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
22.01.1890

Жена: Кокорина Дарья Андреевна

д. Кокорины (Федоровский)
2 брак
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
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