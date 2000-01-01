Кокорин Димет Сильвестович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения01.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1860
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
03.11.1886
д. Кокорины (Федоровский)
1 брак
Рождение ребёнка
14.03.1888
Сын: Кокорин Алексей Диметович
Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Алексеевна
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
22.01.1890
Жена: Кокорина Дарья Андреевна
д. Кокорины (Федоровский)
2 брак
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)