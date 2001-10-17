Чупина (Салапина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1916
Дата смерти17.10.2001
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1916
Отец: Салапин Василий
Мать: Салапина Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупин Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Чупин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярёва (Чупина) Зинаида Афанасьевна
Отец ребёнка: Чупин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1940
Дочь: Аникина (Чупина) Галина Афанасьевна
Отец ребёнка: Чупин Афанасий Васильевич
Ощепково, Режевской, Свердловская область
Смерть
17.10.2001
Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область