Чупина (Салапина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупина (Салапина) Александра Васильевна

Чупина (Салапина) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1916

Дата смерти

17.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1916

Отец: Салапин Василий

Мать: Салапина Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Чупин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярёва (Чупина) Зинаида Афанасьевна

Отец ребёнка: Чупин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.1940

Дочь: Аникина (Чупина) Галина Афанасьевна

Отец ребёнка: Чупин Афанасий Васильевич

Ощепково, Режевской, Свердловская область
Смерть
17.10.2001
Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.