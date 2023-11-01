Чупин Афанасий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1940
Дочь: Аникина Галина Афанасьевна
Мать ребёнка: Чупина Александра Васильевна
Ощепково, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупин Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Чупина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярёва Зинаида Афанасьевна
Мать ребёнка: Чупина Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно