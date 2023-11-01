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Чупин Афанасий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1940

Дочь: Аникина Галина Афанасьевна

Мать ребёнка: Чупина Александра Васильевна

Ощепково, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупин Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Чупина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярёва Зинаида Афанасьевна

Мать ребёнка: Чупина Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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