село Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Туринская Слобода

Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Туринский округ
2626Туринская, сл. каз.при р. Туре.7373318841960Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция. Запасный хлебный магазин. Ярмарок 2: с 10 по 17 марта и с 5 по 15 ноября.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Туринский уезд, Туринская Слободская волость
Туринская слб., при р. Туре, на почт. тр. Почтов. отдел.3527320961

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Слободо-Туринский район
10494Туринская Слободасело57°37'с.ш.64°23'в.д.O-41-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Слободо-Туринский муниципальный район, Слободо-Туринское сельское поселение
65639460101с Туринская Слободасело

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