Швырева Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Швырев Дмитрий Гурьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Швырев Дмитрий Гурьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швырев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Швырев Дмитрий Гурьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швырева Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Швырев Дмитрий Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Швырев Дмитрий Гурьевич
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Соломенцева (Швырева) Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Швырев Дмитрий Гурьевич
Смерть
Неизвестно