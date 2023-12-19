Швырев Никита Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Швырев Дмитрий Гурьевич
Мать: Швырева Акулина Ивановна
Бракосочетание
11.02.1907 ст.
Рождение ребёнка
20.06.1909 ст.
Дочь: (Швырева) Агриппина Никитична
Мать ребёнка: Швырева (Синегубова) Елизавета Георгиевна
Рождение ребёнка
29.11.1912 ст.
Мать ребёнка: Швырева (Синегубова) Елизавета Георгиевна
Рождение ребёнка
26.11.1914 ст.
Сын: Швырев Иван Никитич
Мать ребёнка: Швырева (Синегубова) Елизавета Георгиевна
Смерть
Неизвестно