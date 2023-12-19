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Швырев Никита Дмитриевич

Место рождения

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Швырев Дмитрий Гурьевич

Мать: Швырева Акулина Ивановна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
11.02.1907 ст.

Жена: Швырева (Синегубова) Елизавета Георгиевна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.06.1909 ст.

Дочь: (Швырева) Агриппина Никитична

Мать ребёнка: Швырева (Синегубова) Елизавета Георгиевна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.11.1912 ст.

Сын: Швырев Андрей Никитич

Мать ребёнка: Швырева (Синегубова) Елизавета Георгиевна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.11.1914 ст.

Сын: Швырев Иван Никитич

Мать ребёнка: Швырева (Синегубова) Елизавета Георгиевна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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