Швырев Дмитрий Гурьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Швырев Гурий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Швырева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Швырева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швырев Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Швырева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швырева Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Швырева Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швырева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Швырева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Соломенцева (Швырева) Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Швырева Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно