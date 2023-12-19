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Швырев Дмитрий Гурьевич

Место рождения

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Швырев Гурий

Мать: не указана

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швырев Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Швырева Акулина Ивановна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швырев Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Швырева Акулина Ивановна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швырев Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Швырева Акулина Ивановна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швырева Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Швырева Акулина Ивановна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швырева Акулина Ивановна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Швырев Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Швырева Акулина Ивановна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Соломенцева (Швырева) Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Швырева Акулина Ивановна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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