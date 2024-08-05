Артюхин Алексей Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Артюхин Артемий Иванович
Мать: Артюхина Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артюхин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Артюхина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Артюхин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Артюхин Андриан Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1908