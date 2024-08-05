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Артюхин Алексей Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Артюхин Артемий Иванович

Мать: Артюхина Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артюхина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхин Евфим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Артюхина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Артюхин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Артюхин Андриан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1908

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