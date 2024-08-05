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Артюхин Артемий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Артюхин Иван Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артюхина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Артюхин Ефим Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Артюхин Алексей Артемьевич

Мать ребёнка: Артюхина Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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