Артюхин Артемий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Артюхин Иван Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артюхина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Артюхин Алексей Артемьевич
Мать ребёнка: Артюхина Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно