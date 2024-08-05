Артюхин Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Артюхин Алексей Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Артюхин Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Артюхин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Сергинова (Артюхина) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Гришиина (Артюхина) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно