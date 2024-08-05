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Артюхин Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Артюхин Алексей Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Артюхин Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Артюхин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Сергинова (Артюхина) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Гришиина (Артюхина) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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