Гришиина (Артюхина) Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Артюхин Григорий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Сын: Гришин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Гришин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Гришина (?) Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Гришин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно