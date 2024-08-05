Гришиина (Артюхина) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришиина (Артюхина) Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Артюхин Григорий Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гришин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Гришин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Гришина (?) Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Гришин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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