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Артюхин Фёдор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

27.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Артюхин Григорий Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Артюхин Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
04.05.1903

Дочь: (Артюхина) Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
10.09.1904

Сын: Артюхин Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
29.10.1906

Дочь: (Артюхина) Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Артюхина) Феодосия Фёдоровна

Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
26.11.1909

Сын: Артюхин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
31.12.1910

Дочь: (Артюхина) Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
08.11.1913

Сын: Артюхин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна

Смерть
27.11.1918

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