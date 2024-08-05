Артюхин Фёдор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти27.11.1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Артюхин Григорий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Артюхин Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
04.05.1903
Дочь: (Артюхина) Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
10.09.1904
Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
29.10.1906
Дочь: (Артюхина) Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Артюхина) Феодосия Фёдоровна
Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
26.11.1909
Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
31.12.1910
Дочь: (Артюхина) Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
08.11.1913
Мать ребёнка: Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна
Смерть
27.11.1918