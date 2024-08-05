Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Артюхин Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
04.05.1903
Дочь: (Артюхина) Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
10.09.1904
Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
29.10.1906
Дочь: (Артюхина) Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Артюхина) Феодосия Фёдоровна
Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
26.11.1909
Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
31.12.1910
Дочь: (Артюхина) Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1913
Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич
Смерть
Неизвестно