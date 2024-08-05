Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Корнеева) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхин Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Артюхин Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
04.05.1903

Дочь: (Артюхина) Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
10.09.1904

Сын: Артюхин Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
29.10.1906

Дочь: (Артюхина) Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Артюхина) Феодосия Фёдоровна

Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
26.11.1909

Сын: Артюхин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
31.12.1910

Дочь: (Артюхина) Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
08.11.1913

Сын: Артюхин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Артюхин Фёдор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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