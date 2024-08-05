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Артюхин Евфим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артюхин Алексей Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишина Агафья Евфимовна

Мать ребёнка: Артюхина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артюхина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Артюхин Иван Евфимович

Мать ребёнка: Артюхина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Куминская Анна Евфимовна

Мать ребёнка: Артюхина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
?.09.1892

Дочь: Морозова Наталья Евфимовна

Мать ребёнка: Артюхина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1897

Дочь: Митяева Матрона Евфимовна

Мать ребёнка: Артюхина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Артюхина Анисья Евфимовна

Мать ребёнка: Артюхина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Артюхин Прокопий Евфимович

Мать ребёнка: Артюхина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Артюхина Параскева Евфимовна

Мать ребёнка: Артюхина Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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