Артюхина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишина Агафья Евфимовна
Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Куминская Анна Евфимовна
Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич
Рождение ребёнка
?.09.1892
Дочь: Морозова Наталья Евфимовна
Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич
Рождение ребёнка
?.11.1897
Дочь: Митяева Матрона Евфимовна
Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Артюхина Анисья Евфимовна
Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Артюхин Прокопий Евфимович
Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Артюхина Параскева Евфимовна
Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич
Смерть
Неизвестно