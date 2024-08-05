Артюхина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхин Евфим Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишина Агафья Евфимовна

Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Артюхин Иван Евфимович

Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Куминская Анна Евфимовна

Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич

Рождение ребёнка
?.09.1892

Дочь: Морозова Наталья Евфимовна

Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич

Рождение ребёнка
?.11.1897

Дочь: Митяева Матрона Евфимовна

Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Артюхина Анисья Евфимовна

Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Артюхин Прокопий Евфимович

Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Артюхина Параскева Евфимовна

Отец ребёнка: Артюхин Евфим Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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