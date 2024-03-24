Высоцкий Дмитрий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкий Дмитрий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Высоцкий Георгий Каземирович

Мать: Высоцкая Татьяна

Рождение ребёнка
04.10.1965

Сын: Высоцкий Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Высоцкая Тамара Федровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высоцкая Тамара Федровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Высоцкая Тамара Федровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Высоцкая Тамара Федровна

Смерть
Неизвестно
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