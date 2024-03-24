Высоцкий Дмитрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Высоцкий Георгий Каземирович
Мать: Высоцкая Татьяна
Рождение ребёнка
04.10.1965
Сын: Высоцкий Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Высоцкая Тамара Федровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Высоцкая Тамара Федровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Высоцкая Тамара Федровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Высоцкая Тамара Федровна
Смерть
Неизвестно