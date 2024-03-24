Высоцкий Георгий Каземирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Высоцкая Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Высоцкая Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Высоцкая Татьяна
Смерть
Неизвестно