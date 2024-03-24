Высоцкий Георгий Каземирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкий Георгий Каземирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Высоцкая Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Высоцкая Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высоцкая Татьяна

Смерть
Неизвестно
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