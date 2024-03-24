Высоцкая Тамара Федровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкая Тамара Федровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Высоцкий Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1965

Сын: Высоцкий Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Высоцкий Дмитрий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высоцкий Дмитрий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Высоцкий Дмитрий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Высоцкий Дмитрий Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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