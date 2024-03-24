Высоцкая Тамара Федровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Высоцкий Федор
Рождение ребёнка
04.10.1965
Сын: Высоцкий Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Высоцкий Дмитрий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Высоцкий Дмитрий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Высоцкий Дмитрий Георгиевич
Смерть
Неизвестно