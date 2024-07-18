Нескоблинов Федор Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Нескобленов Федор Дмитриев
Мать: (Нескоблен) Федосья
Дочь: (Нескоблен) Дарья Федорова
Мать ребёнка: (Нескоблен) ?
Сын: Нескоблен Лаврентий Федоров
Мать ребёнка: (Нескоблен) ?
Сын: Нескоблинов Емилиан Федоров
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева
Сын: Нескоблинов Василий Федоров
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева
Дочь: (Нескоблинова) Пелагия Федорова
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева
Сын: Нескоблинов Даниил Федоров
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева
Сын: Нескоблинов Григорей Федоров
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева
Дочь: (Нескоблинова) Авдотья Федорова
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева
Сын: Нескоблинов Филимон Федоров
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева
Дочь: (Нескоблинова) Мария Федорова
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева
Дочь: (Нескоблинова) Александра Федорова
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева