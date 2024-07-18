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Нескоблинов Федор Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Нескобленов Федор Дмитриев

Мать: (Нескоблен) Федосья

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Нескоблен) Дарья Федорова

Мать ребёнка: (Нескоблен) ?

Рождение ребёнка
1812

Сын: Нескоблен Лаврентий Федоров

Мать ребёнка: (Нескоблен) ?

Бракосочетание
26.04.1815

Жена: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева

[Witnesses: Алексей Тверитин?, Климент Нескоблинов, Иван Слизов, Ефим Барышников]
Рождение ребёнка
06.08.1816

Сын: Нескоблинов Емилиан Федоров

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
01.01.1818

Сын: Нескоблинов Василий Федоров

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
08.10.1819

Дочь: (Нескоблинова) Пелагия Федорова

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
1822

Сын: Нескоблинов Даниил Федоров

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
17.11.1823

Сын: Нескоблинов Григорей Федоров

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Нескоблинова) Авдотья Федорова

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Нескоблинов Филимон Федоров

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Нескоблинов Фома Федоров

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Нескоблинова) Мария Федорова

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
25.03.1835

Дочь: (Нескоблинова) Александра Федорова

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева

Смерть
1857

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