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Нескоблинов Емилиан Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1816

Дата смерти

До 1889

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1816

Отец: Нескоблинов Федор Федоров

Мать: (Нескоблинова) Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
02.03.1836

Дочь: (Нескоблинова) Евдокия Емелианова

Мать ребёнка: (Нискоблинова) Степанида Лукьянова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Нескоблинов Козьма Емелианов

Мать ребёнка: (Нискоблинова) Степанида Лукьянова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Нескоблинова) Матрена Емелианова

Мать ребёнка: (Нискоблинова) Степанида Лукьянова

Смерть
До 1889

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