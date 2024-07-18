Нескоблинов Емилиан Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1816
Дата смертиДо 1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1816
Рождение ребёнка
02.03.1836
Дочь: (Нескоблинова) Евдокия Емелианова
Мать ребёнка: (Нискоблинова) Степанида Лукьянова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Нескоблинов Козьма Емелианов
Мать ребёнка: (Нискоблинова) Степанида Лукьянова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Нескоблинова) Матрена Емелианова
Мать ребёнка: (Нискоблинова) Степанида Лукьянова
Смерть
До 1889