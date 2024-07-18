(Нискоблинова) Степанида Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти25.02.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1836
Дочь: (Нескоблинова) Евдокия Емелианова
Отец ребёнка: Нескоблинов Емилиан Федоров
Рождение ребёнка
1839
Сын: Нескоблинов Козьма Емелианов
Отец ребёнка: Нескоблинов Емилиан Федоров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Нескоблинова) Матрена Емелианова
Отец ребёнка: Нескоблинов Емилиан Федоров
Смерть
25.02.1889
Причина смерти: натурально