(Нискоблинова) Степанида Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нискоблинова) Степанида Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

25.02.1889

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
02.03.1836

Дочь: (Нескоблинова) Евдокия Емелианова

Отец ребёнка: Нескоблинов Емилиан Федоров

Рождение ребёнка
1839

Сын: Нескоблинов Козьма Емелианов

Отец ребёнка: Нескоблинов Емилиан Федоров

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Нескоблинова) Матрена Емелианова

Отец ребёнка: Нескоблинов Емилиан Федоров

Смерть
25.02.1889
Причина смерти: натурально

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