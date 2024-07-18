(Нескоблинова) Евдокия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Нескоблинов Емилиан Федоров
Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров
Сын: Нескоблинов Василий Федоров
Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров
Дочь: (Нескоблинова) Пелагия Федорова
Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров
Сын: Нескоблинов Даниил Федоров
Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров
Сын: Нескоблинов Григорей Федоров
Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров
Дочь: (Нескоблинова) Авдотья Федорова
Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров
Сын: Нескоблинов Филимон Федоров
Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров
Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров
Дочь: (Нескоблинова) Мария Федорова
Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров
Дочь: (Нескоблинова) Александра Федорова
Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров