(Нескоблинова) Евдокия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нескоблинова) Евдокия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1815

Муж: Нескоблинов Федор Федоров

[Witnesses: Алексей Тверитин?, Климент Нескоблинов, Иван Слизов, Ефим Барышников]
Рождение ребёнка
06.08.1816

Сын: Нескоблинов Емилиан Федоров

Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров

Рождение ребёнка
01.01.1818

Сын: Нескоблинов Василий Федоров

Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров

Рождение ребёнка
08.10.1819

Дочь: (Нескоблинова) Пелагия Федорова

Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров

Рождение ребёнка
1822

Сын: Нескоблинов Даниил Федоров

Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров

Рождение ребёнка
17.11.1823

Сын: Нескоблинов Григорей Федоров

Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Нескоблинова) Авдотья Федорова

Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров

Рождение ребёнка
1828

Сын: Нескоблинов Филимон Федоров

Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров

Рождение ребёнка
1830

Сын: Нескоблинов Фома Федоров

Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Нескоблинова) Мария Федорова

Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров

Рождение ребёнка
25.03.1835

Дочь: (Нескоблинова) Александра Федорова

Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Федоров

Смерть
После 1834

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