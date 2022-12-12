Волков Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения07.12.1875
Дата смерти30.01.1950
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1875
Место жительства
С 1896 по 1901
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1904 по 1917
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1918 по 1919
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1919 по 1920
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1920 по 1950
г. Париж, Франция
Смерть
30.01.1950
г. Париж, Франция