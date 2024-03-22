Куранов Егор (Георгий) Константинович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1832 ст.
Дата смерти02.05.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1832 ст.
запись о рождении не найдена
Бракосочетание
23.09.1856 ст.
Жених: служащий казак Георгий Константинович Куранов - 24 года Невеста: Наталья Ивановна - 20 лет дочь девица мещанина Ивана Макарова Поручители: служащий урядник Александр Андреевич Аристов, приказ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Мать ребёнка: Куранова Наталия Ивановна
В семейном списке 1892 года 36 лет В семейном списке 1895 года 37 лет Год рождения 1856 - 1858 Брак родителей в 1856. Запись о рождении не найдена
Рождение ребёнка
05.08.1859 ст.
Дочь: Куранова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Куранова Наталия Ивановна
Отец: служащий казак имя Илья вместо Егора Константинович Куранов Восприемники: мещанин Николай Иванович Матвеев и отставного урядника Павла Дмитриевича Аристова дочь девица Варвара Павловна https://... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Дочь: Доютова Елена Егоровна
Мать ребёнка: Куранова Наталия Ивановна
В семейном списке 1892 года 20 лет В семейном списке 1895 года 21 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Осминина Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Куранова Наталия Ивановна
В семейном списке 1892 года 14 лет В семейном списке 1895 года 18 лет
Место жительства
Вычислено 1892
Семейный список: Куранов Егор Константинович - 57 лет отставной казак Жена Наталья Ивановна - 58 лет Дети: Елена - 20 лет Авдотья - 14 лет Лошадей -1 , рогатого скота - 2 Семейного состояния бедного h... Показать все
Место жительства
1895
Семейные списки - два на разных листах: Куранов Егор Константинович - 57 лет сын Андрей Егорович - 37 лет жена Дарья Васильевна - 32 лет дети: Александр - 9 лет Анна - 7 лет ... Показать все
Смерть
02.05.1910 ст.
Умер казак Егор Константинович Куранов от дряхлости в возрасте 80 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-71 файл 12 номер 28