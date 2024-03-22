Куранов Егор (Георгий) Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Егор (Георгий) Константинович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1832 ст.

Дата смерти

02.05.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832 ст.

Отец: Куранов Константин Васильевич

Мать: Куранова Марфа Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
запись о рождении не найдена
Бракосочетание
23.09.1856 ст.

Жена: Куранова Наталия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Георгий Константинович Куранов - 24 года Невеста: Наталья Ивановна - 20 лет дочь девица мещанина Ивана Макарова Поручители: служащий урядник Александр Андреевич Аристов, приказ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Куранов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Куранова Наталия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 36 лет В семейном списке 1895 года 37 лет Год рождения 1856 - 1858 Брак родителей в 1856. Запись о рождении не найдена
Рождение ребёнка
05.08.1859 ст.

Дочь: Куранова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Куранова Наталия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак имя Илья вместо Егора Константинович Куранов Восприемники: мещанин Николай Иванович Матвеев и отставного урядника Павла Дмитриевича Аристова дочь девица Варвара Павловна https://... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Дочь: Доютова Елена Егоровна

Мать ребёнка: Куранова Наталия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 20 лет В семейном списке 1895 года 21 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Осминина Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Куранова Наталия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 14 лет В семейном списке 1895 года 18 лет
Место жительства
Вычислено 1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Егор Константинович - 57 лет отставной казак Жена Наталья Ивановна - 58 лет Дети: Елена - 20 лет Авдотья - 14 лет Лошадей -1 , рогатого скота - 2 Семейного состояния бедного h... Показать все
Место жительства
1895
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейные списки - два на разных листах: Куранов Егор Константинович - 57 лет сын Андрей Егорович - 37 лет жена Дарья Васильевна - 32 лет дети: Александр - 9 лет Анна - 7 лет ... Показать все
Смерть
02.05.1910 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер казак Егор Константинович Куранов от дряхлости в возрасте 80 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-71 файл 12 номер 28
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