Куранова (Макарова) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Макарова) Наталия Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1836 ст.

Дата смерти

24.04.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
23.09.1856 ст.

Муж: Куранов Егор Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Георгий Константинович Куранов - 24 года Невеста: Наталья Ивановна - 20 лет дочь девица мещанина Ивана Макарова Поручители: служащий урядник Александр Андреевич Аристов, приказ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Куранов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Куранов Егор Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 36 лет Вычислено 1856 г.р. Брак родителей в 1856. Запись о рождении не найдена
Рождение ребёнка
05.08.1859 ст.

Дочь: Куранова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Куранов Егор Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак имя Илья вместо Егора Константинович Куранов Восприемники: мещанин Николай Иванович Матвеев и отставного урядника Павла Дмитриевича Аристова дочь девица Варвара Павловна https://... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Дочь: Куранова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Куранов Егор Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 20 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Осминина Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Куранов Егор Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 14 лет
Смерть
24.04.1910 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла жена казака Наталья Ивановна Куранова от рака печени в возрасте 79 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-71 файл 11 номер 22
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