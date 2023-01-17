Куранова (Макарова) Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1836 ст.
Дата смерти24.04.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1856 ст.
Жених: служащий казак Георгий Константинович Куранов - 24 года Невеста: Наталья Ивановна - 20 лет дочь девица мещанина Ивана Макарова Поручители: служащий урядник Александр Андреевич Аристов, приказ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Отец ребёнка: Куранов Егор Константинович
В семейном списке 1892 года 36 лет Вычислено 1856 г.р. Брак родителей в 1856. Запись о рождении не найдена
Рождение ребёнка
05.08.1859 ст.
Дочь: Куранова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Куранов Егор Константинович
Отец: служащий казак имя Илья вместо Егора Константинович Куранов Восприемники: мещанин Николай Иванович Матвеев и отставного урядника Павла Дмитриевича Аристова дочь девица Варвара Павловна https://... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Дочь: Куранова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Куранов Егор Константинович
В семейном списке 1892 года 20 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Осминина Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Куранов Егор Константинович
В семейном списке 1892 года 14 лет
Смерть
24.04.1910 ст.
Умерла жена казака Наталья Ивановна Куранова от рака печени в возрасте 79 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-71 файл 11 номер 22