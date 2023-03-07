Доютова (Куранова) Елена Егоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1872
В семейном списке 1892 года 20 лет В семейном списке 1895 года 21 лет
Бракосочетание
15.11.1897 ст.
Жених: мещанин Константин Григорьевич Доютов - 27 лет Невеста: казачка Елена Георгиевна Куранова - 25 лет Поручители: мещанин Семен Ильич Афанасьев, казаки: Михаил Петрович Аристов, Александр Павлович... Показать все
Смерть
Неизвестно