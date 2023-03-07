Доютова (Куранова) Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доютова (Куранова) Елена Егоровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1832 г.р.

Мать

Вычислено 1836 г.р.

Муж

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: Куранов Егор Константинович

Мать: Куранова Наталия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 20 лет В семейном списке 1895 года 21 лет
Бракосочетание
15.11.1897 ст.

Муж: Доютов Константин Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Константин Григорьевич Доютов - 27 лет Невеста: казачка Елена Георгиевна Куранова - 25 лет Поручители: мещанин Семен Ильич Афанасьев, казаки: Михаил Петрович Аристов, Александр Павлович... Показать все
Смерть
Неизвестно
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