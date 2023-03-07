Доютов Константин Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.1897 ст.
Жена: Доютова Елена Егоровна
Жених: мещанин Константин Григорьевич Доютов - 27 лет Невеста: казачка Елена Георгиевна Куранова - 25 лет Поручители: мещанин Семен Ильич Афанасьев, казаки: Михаил Петрович Аристов, Александр Павлович... Показать все
Смерть
Неизвестно