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Доютов Константин Григорьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
15.11.1897 ст.

Жена: Доютова Елена Егоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Константин Григорьевич Доютов - 27 лет Невеста: казачка Елена Георгиевна Куранова - 25 лет Поручители: мещанин Семен Ильич Афанасьев, казаки: Михаил Петрович Аристов, Александр Павлович... Показать все
Смерть
Неизвестно
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