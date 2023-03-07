Осминина (Куранова) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осминина (Куранова) Евдокия Егоровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1832 г.р.

Мать

Вычислено 1836 г.р.

Муж

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Куранов Егор Константинович

Мать: Куранова Наталия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 14 лет В семейном списке 1895 года 18 лет
Бракосочетание
12.07.1896 ст.

Муж: Осминин Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Василий Иванович Осминин - 23 лет Невеста: казачка Евдокия Егоровна Куранова - 18 лет Поручители: казаки Илья Иванович Вереин, Егор Петрович Бородин, Егор Герасимович Смирнов и запасной р... Показать все
Смерть
Неизвестно
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