Осминина (Куранова) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1878
В семейном списке 1892 года 14 лет В семейном списке 1895 года 18 лет
Бракосочетание
12.07.1896 ст.
Жених: казак Василий Иванович Осминин - 23 лет Невеста: казачка Евдокия Егоровна Куранова - 18 лет Поручители: казаки Илья Иванович Вереин, Егор Петрович Бородин, Егор Герасимович Смирнов и запасной р... Показать все
Смерть
Неизвестно