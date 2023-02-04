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Осминин Василий Иванович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
12.07.1896 ст.

Жена: Осминина (Куранова) Евдокия Егоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Василий Иванович Осминин - 23 лет Невеста: казачка Евдокия Егоровна Куранова - 18 лет Поручители: казаки Илья Иванович Вереин, Егор Петрович Бородин, Егор Герасимович Смирнов и запасной р... Показать все
Смерть
Неизвестно

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