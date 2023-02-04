Осминин Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1896 ст.
Жених: казак Василий Иванович Осминин - 23 лет Невеста: казачка Евдокия Егоровна Куранова - 18 лет Поручители: казаки Илья Иванович Вереин, Егор Петрович Бородин, Егор Герасимович Смирнов и запасной р... Показать все
Смерть
Неизвестно