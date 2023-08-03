Грохотов Максим Елисеевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1902 ст.
Дата смерти28.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грохотов Павел Максимович
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грохотов Николай Максимович
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1939
Сын: Грохотов Виктор Максимович
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна
Смерть
28.03.1979