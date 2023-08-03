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Грохотов Максим Елисеевич

Место рождения

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

14.02.1902 ст.

Дата смерти

28.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1902 ст.

Отец: Грохотов Елисей Яковлевич

Мать: Грохотова Федосья Антоновна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грохотов Павел Максимович

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грохотов Николай Максимович

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
13.08.1939

Сын: Грохотов Виктор Максимович

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
28.03.1979

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