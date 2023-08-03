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Грохотов Виктор Максимович

Место рождения

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

13.08.1939

Дата смерти

20.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.04.63

Жена: Грохотова (Котова) Алина Ивановна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение
13.08.1939

Отец: Грохотов Максим Елисеевич

Мать: Филатова Евдокия Даниловна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грохотов Вадим Викторович

Мать ребёнка: Грохотова (Котова) Алина Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1964

Сын: Грохотов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Грохотова (Котова) Алина Ивановна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.12.1967

Сын: Грохотов Виктор Викторович

Мать ребёнка: Грохотова (Котова) Алина Ивановна

Смерть
20.12.1983

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