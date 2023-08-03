Грохотов Виктор Максимович
Место рождения
Дата рождения13.08.1939
Дата смерти20.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.04.63
Рождение
13.08.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грохотов Вадим Викторович
Мать ребёнка: Грохотова (Котова) Алина Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1964
Сын: Грохотов Михаил Викторович
Мать ребёнка: Грохотова (Котова) Алина Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1967
Сын: Грохотов Виктор Викторович
Мать ребёнка: Грохотова (Котова) Алина Ивановна
Смерть
20.12.1983